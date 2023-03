Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttoteKit : Scadenza bollo #Auto: dove controllarla e come pagare #tuttotek - infoiteconomia : Quanto tempo ho per pagare il bollo auto dopo la scadenza? - laleggepertutti : Quanto tempo ho per pagare il bollo auto dopo la scadenza? - -

Se ilauto viene pagato dopo ladel primo anno ed entro il secondo scatta il ravvedimento biennale , che prevede una sanzione pari al 4,28% dell'imposta dovuta originariamente. Se il ...... slittando quindi al 2034 la nuova. Si tratta di un respiro di sollievo per gli ambulanti ...) per presentare la pratica mediante il portale Star per l'assolvimento dell'imposta di. La ...... kit sicurezza, contributo PFU esu dichiarazione di conformità sono esclusi. In particolare, ...di euro per ogni km in più percorso in caso restituzione e/o sostituzione del veicolo a...

Scadenza bollo auto: dove controllarla e come pagare tuttoteK

Annuncio vendita Triumph Speed Triple 1050 (2005 - 11) usata a Tenna, Trento - 9134858 - nella sezione Moto usate di Moto.it ...Il bollo auto deve essere pagato dai proprietari di veicoli ogni anno, ma le dimenticanze sono frequenti: le sanzioni variano a seconda dei ritardi ...