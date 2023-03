Sbarchi triplicati, il governo accusa i mercenari Wagner (Di lunedì 13 marzo 2023) Dall'inizio dell'anno gli Sbarchi avvenuti in Italia sono più che triplicati rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso: raggiungono quota 20.017 contro i 6.152 del 2022, di cui 9.456 nel solo mese di febbraio. Come riporta LaPresse, i dati del Viminale mettono in allarme Palazzo Chigi, dove il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha convocato una riunione con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il ministro della Difesa Guido Crosetto e i vertici dei Servizi segreti; dall'estero si collegano anche i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini. Nel mirino finiscono, dopo i trafficanti, anche i «mercenari al soldo della Russia» della «divisione Wagner», annuncia Crosetto, che spiega: «Mi sembra che ormai si possa affermare che l'aumento esponenziale del fenomeno migratorio che parte dalle coste africane ... Leggi su iltempo (Di lunedì 13 marzo 2023) Dall'inizio dell'anno gliavvenuti in Italia sono più cherispetto allo stesso periodo dell'anno scorso: raggiungono quota 20.017 contro i 6.152 del 2022, di cui 9.456 nel solo mese di febbraio. Come riporta LaPresse, i dati del Viminale mettono in allarme Palazzo Chigi, dove il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha convocato una riunione con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il ministro della Difesa Guido Crosetto e i vertici dei Servizi segreti; dall'estero si collegano anche i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini. Nel mirino finiscono, dopo i trafficanti, anche i «al soldo della Russia» della «divisione», annuncia Crosetto, che spiega: «Mi sembra che ormai si possa affermare che l'aumento esponenziale del fenomeno migratorio che parte dalle coste africane ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mara_carfagna : Hanno promesso di risolvere il problema dell’immigrazione con porti chiusi e blocco navale. Ora che sono al governo… - ultimora_pol : Nota #FdI: 'Da quando il governo ha annunciato pene severissime contro i trafficanti di vite umane, i viaggi e gli… - PagellaPolitica : ? La presidente di @Azione_it @mara_carfagna ha ragione: nel 2023 gli sbarchi di migranti in Italia sono triplicati… - sidewayseye : RT @ilruttosovrano: Per Fratelli d’Italia il fatto che siano triplicati gli sbarchi sarebbe un ricatto per l'inasprimento delle pene agli s… - claudiodamico72 : Secondo questo governo di cialtroni gli sbarchi degli immigrati sono triplicati per colpa di Putin. Strano che sta… -