Sassuolo Vs Spezia: probabili formazioni e dove vederla (Di lunedì 13 marzo 2023) Gara valida per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. Entrambe le squadre hanno bisogno di punti, in particolare i liguri che, dopo aver fermato l'inter, sognano di ripetersi per mantenere il vantaggio di cinque punti sulla terzultima. Più tranquilli gli emiliani, ormai molto vicini alla salvezza. Sassuolo Vs Spezia si giocherà venerdì 17 marzo 2023 alle ore 18.30 presso il Mapei Stadium. Sassuolo VS Spezia: LE probabili formazioni Sarà 4-3-3 per i padroni di casa con Pinamonti favorito su Defrel per affiancare Berardi e Laurentie' in attacco. A centrocampo, Maxime Lopez avrà compiti di regista con Frattesi ed Henrique ai lati. In difesa, davanti a Consigli, ci saranno Zortea, Erlic, Ferrari e Rogerio. Stesso modulo anche per i liguri: ...

