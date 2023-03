‘Saranno Campioni’: Jasmin Coratti, la sorella d’arte che sogna Milano-Cortina 2026 nello snowboard (Di lunedì 13 marzo 2023) Lo snowboard parallelo è una disciplina invernale che spesso ci ha regalato soddisfazioni prevalentemente in campo maschile, con esempi come il grande Roland Fischnaller, ancora protagonista nel circuito di World Cup nonostante i 42 anni suonati. Per quanto riguarda la sezione femminile, invece, nonostante qualche sporadico risultato nel passato recente, sembrerebbe che Lucia Dalmasso stia entrando in una nuova dimensione. Ma è soprattutto da una talentuosa ragazza, che risponde al nome di Jasmin Coratti, dove si intravedono margini di crescita esponenziali, per un futuro ricco di soddisfazioni. Nata il 05-08-2001 a Silandro e residente attualmente nella Val Venosta, Jasmin è sorella di Edwin Coratti, altro atleta di punta della nazionale azzurra di parallelo. Appartiene al gruppo ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 marzo 2023) Loparallelo è una disciplina invernale che spesso ci ha regalato soddisfazioni prevalentemente in campo maschile, con esempi come il grande Roland Fischnaller, ancora protagonista nel circuito di World Cup nonostante i 42 anni suonati. Per quanto riguarda la sezione femminile, invece, nonostante qualche sporadico risultato nel passato recente, sembrerebbe che Lucia Dalmasso stia entrando in una nuova dimensione. Ma è soprattutto da una talentuosa ragazza, che risponde al nome di, dove si intravedono margini di crescita esponenziali, per un futuro ricco di soddisfazioni. Nata il 05-08-2001 a Silandro e residente attualmente nella Val Venosta,di Edwin, altro atleta di punta della nazionale azzurra di parallelo. Appartiene al gruppo ...

