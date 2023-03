‘Saranno Campioni’: Federica Venturelli, l’astro nascente del ciclismo che spazia tra più discipline (Di lunedì 13 marzo 2023) In diverse occasioni è stato detto che, nel ciclismo moderno, con la multidisciplina si migliora in tutti gli ambiti di questo sport. In genere ogni atleta ha una specialità principale, e le altre sono propedeutiche per innalzare il livello di quest’ultima. Ma con Federica Venturelli forse siamo in presenza di un’eccezione alla regola: la bravura di questa giovane azzurra è impressionante in qualunque attività si cimenti. Per intenderci meglio, prendendo come esempio il 2021, Venturelli ha ottenuto 29 vittorie globali tra cui il titolo di campionessa italiana allieve di strada, crono, ciclocross e su pista nella madison, omnium, inseguimento individuale e a squadre: praticamente ha indossato la maglia tricolore in tutte le specialità in cui si è cimentata. In poche parole, una predestinata su due ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 marzo 2023) In diverse occasioni è stato detto che, nelmoderno, con la multidisciplina si migliora in tutti gli ambiti di questo sport. In genere ogni atleta ha una specialità principale, e le altre sono propedeutiche per innalzare il livello di quest’ultima. Ma conforse siamo in presenza di un’eccezione alla regola: la bravura di questa giovane azzurra è impressionante in qualunque attività si cimenti. Per intenderci meglio, prendendo come esempio il 2021,ha ottenuto 29 vittorie globali tra cui il titolo di campionessa italiana allieve di strada, crono, ciclocross e su pista nella madison, omnium, inseguimento individuale e a squadre: praticamente ha indossato la maglia tricolore in tutte le specialità in cui si è cimentata. In poche parole, una predestinata su due ...

