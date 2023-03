Sara Manfuso, panico allo spettacolo di Barbara d’Urso: “Momenti di paura, ma poi siamo tornati a ridere” (Di lunedì 13 marzo 2023) Sabato sera Barbara d’Urso (dopo il successo di Milano) ha portato il suo spettacolo teatrale ‘Taxi a Due Piazze’ in Toscana, a Montecatini Terme. Mille persone in platea al Teatro Verdi e tra loro anche un nota opinionista televisiva (che spesso è anche nei salotti di Carmelita), Sara Manfuso. Come tutti gli altri presenti in sala, anche Sara a pochi minuti dall’inizio dello spettacolo ha vissuto un ‘momento choc’, quando in Teatro ha iniziato a suonare un’allarme e si sono anche accese le luci di emergenza. Durante una chiacchierata con noi di Biccy la Manfuso ha raccontato quello che è accaduto a Montecatini. Sara Manfuso: “Il panico in sala, ma tutto è finito bene”. “Abbiamo vissuto un weekend da ... Leggi su biccy (Di lunedì 13 marzo 2023) Sabato sera(dopo il successo di Milano) ha portato il suoteatrale ‘Taxi a Due Piazze’ in Toscana, a Montecatini Terme. Mille persone in platea al Teatro Verdi e tra loro anche un nota opinionista televisiva (che spesso è anche nei salotti di Carmelita),. Come tutti gli altri presenti in sala, anchea pochi minuti dall’inizio delloha vissuto un ‘momento choc’, quando in Teatro ha iniziato a suonare un’allarme e si sono anche accese le luci di emergenza. Durante una chiacchierata con noi di Biccy laha raccontato quello che è accaduto a Montecatini.: “Ilin sala, ma tutto è finito bene”. “Abbiamo vissuto un weekend da ...

