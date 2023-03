Sanità | Vaia a Meloni | Apriamo un tavolo sul disagio dei giovani

(Di lunedì 13 marzo 2023) "Cresce sempre più trassimi l'uso di psicofarmaci, droghe, alcool e sigarette; aumenta il numero di suicidi; le baby gang sono sempre più numerose e aggressive. Siamo davanti a un profondosociale che Covid e lockdown hanno esacerbato. Imposizioni e divieti non sono la strada giusta". Questo quanto mette nero su bianco in una nota il direttore dello Spallanzani di Roma Francesco. E ancora: "Ritengo che sia urgente e fondamentale una campagna di prevenzione e di ascolto deiper comprendere la loro inquietudine - aggiunge -. Andiamo nelle scuole, nelle università, nelle periferie. Rinnovo, quindi, al premier, Giorgia, e ai ministri competenti, la proposta di uninterministeriale:, Istruzione e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CislNazionale : RT @CislLombardia: EVENTO | Presentazione Indagine Oggi la Segretaria Regionale Roberta Vaia sarà alla presentazione dell'indagine Socio… - MarioDiLella : RT @CislLombardia: EVENTO | Presentazione Indagine Oggi la Segretaria Regionale Roberta Vaia sarà alla presentazione dell'indagine Socio… - CislLombardia : EVENTO | Presentazione Indagine Oggi la Segretaria Regionale Roberta Vaia sarà alla presentazione dell'indagine S… -

... Francesco, nel presentare la revisione 2023 del "Protocollo di gestione clinica della ... spiega: "A questo rilevante problema dipubblica è necessario dare risposte appropriate e ...... Cultura, Spettacoli Lavoro, Economia, Turismo Lettere Opinioni Meteo, natura, animali...della stagione delle grandi opere alla maturità arrivata con i cantieri di ricostruzione post -, ...Il direttore generale, Francesco, ha voluto omaggiare tutte le donne in servizio nell'Istituto ... Un punto fermo dal quale continuare il nostro cammino per unasempre più efficace ed ...