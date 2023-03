Sanità: Nursing up, +400% dimissioni operatori rispetto ad altri settori nel 2021 (Di lunedì 13 marzo 2023) Roma, 13 mar. (Adnkronos Salute) - "Gli effetti devastanti del drammatico fenomeno delle violenze ai danni degli operatori sanitari ricadono come un pesantissimo macigno sulla stabilità di un già fragile sistema sanitario come il nostro". Nella Sanità, infatti, "si registra il 400% in più di dimissioni volontarie rispetto ad altri settori del mondo del lavoro". Lo dice Antonio De Palma, presidente nazionale del Nursing Up all'indomani della Giornata contro la violenza ai danni di operatori e operatrici sanitarie. In Italia, infatti, "sono 2 milioni e 587mila i lavoratori che si sono dimessi nel 2021, il 30% in più rispetto al 2020 e il 6% in più al 2019". Ma nella Sanità il fenomeno è esplosivo. "Un ... Leggi su iltempo (Di lunedì 13 marzo 2023) Roma, 13 mar. (Adnkronos Salute) - "Gli effetti devastanti del drammatico fenomeno delle violenze ai danni deglisanitari ricadono come un pesantissimo macigno sulla stabilità di un già fragile sistema sanitario come il nostro". Nella, infatti, "si registra il 400% in più divolontarieaddel mondo del lavoro". Lo dice Antonio De Palma, presidente nazionale delUp all'indomani della Giornata contro la violenza ai danni die operatrici sanitarie. In Italia, infatti, "sono 2 milioni e 587mila i lavoratori che si sono dimessi nel, il 30% in piùal 2020 e il 6% in più al 2019". Ma nellail fenomeno è esplosivo. "Un ...

Aggressioni, sempre più infermieri si dimettono. De Palma: 'Abbandonati, al Cardarelli di notte soggetti armati'

Nota del Sindacato Nazionale Infermieri Nursing Up del 13 marzo 2023 Così Antonio De Palma, Presidente Nazionale del Nursing Up. "Sul fenomeno delle aggressioni ai danni degli operatori sanitari ricadono come macigni sulla già fragile stabilità della sanità italiana. Nella sanità si registra il 400% in più di dimissioni volontarie rispetto ad altri settori del mondo del lavoro. Un attendibile studio italiano, ha rilevato che il 34,4% degli infermieri prevede di lasciare l'ospedale entro un anno dall'assunzione, e noi cerchiamo di difenderlo in tutti i modi per assicurare una sanità a tutti, indipendentemente da condizioni economiche o sociali."