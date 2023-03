Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : Sanità, Fism: 'Prevenzione violenza richiede un approccio multidimensionale e complesso' - Adnkronos : Il presidente Fism, Loreto Gesualdo: 'Serve la promozione di una cultura del rispetto e della non violenza all'inte… - FGuardiella : Sanità, Fism: 'Prevenzione violenza richiede un approccio multidimensionale e complesso' - Giornaleditalia : Sanità, Fism: 'Prevenzione violenza richiede un approccio multidimensionale e complesso' - vivereitalia : Sanità, Fism: 'Prevenzione violenza richiede un approccio multidimensionale e complesso' -

Laè al fianco di tutte le Società scientifiche per sostenerle in questa campagna di sensibilizzazione', ha ribadito Gesualdo.Laè al fianco di tutte le Società scientifiche per sostenerle in questa campagna di sensibilizzazione", ha ribadito Gesualdo. 12 marzo 2023... presidente Fondazione italiana sclerosi multipla () e direttore generale Aism - Alla diagnosi ... contribuendo ad unasempre più efficiente e sostenibile - dichiara Paola Coco, Chief ...