Sandro Abate, Abate: «Serve una prova di carattere e senza alibi» (Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Dopo la sconfitta arrivata contro la Nuova Comauto Pistoia, la Sandro Abate sfida domani pomeriggio (ore 18) sarà derby contro la Feldi Eboli. Settimana che porterà la squadra di Piero Basile anche al big match contro il Napoli Futsal. «Abbiamo lasciato a Pistoia sul nostro tragitto tre punti importantissimi – spiega il capitano, Massimo Abate – Ci sono molte responsabilità che non mi va di analizzare in un contesto pubblico. La preghiera è archiviare in fretta Pistoia per approcciare al momento clou del campionato, cercando di voltare pagina in fretta, facendo spunto su alcuni errori». «Adesso la mia preghiera per l’ambiente – continua Abate – Per i miei compagni di squadra, lo staff tecnico ma soprattutto per l’ecosistema ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Dopo la sconfitta arrivata contro la Nuova Comauto Pistoia, lasfida domani pomeriggio (ore 18) sarà derby contro la Feldi Eboli. Settimana che porterà la squadra di Piero Basile anche al big match contro il Napoli Futsal. «Abbiamo lasciato a Pistoia sul nostro tragitto tre punti importantissimi – spiega il capitano, Massimo– Ci sono molte responsabilità che non mi va di analizzare in un contesto pubblico. La preghiera è archiviare in fretta Pistoia per approcciare al momento clou del campionato, cercando di voltare pagina in fretta, facendo spunto su alcuni errori». «Adesso la mia preghiera per l’ambiente – continua– Per i miei compagni di squadra, lo staff tecnico ma soprattutto per l’ecosistema ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportavellino : Serie A - Calcio a 5: pari tra Napoli e Roma, non sbagliano Eboli e Pescara. Cadono Came e Sandro Abate -… - Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - La Nuova Comauto non sbaglia in casa e rimane in corsa: al PalaCarrara pokerissimo alla Sand… - pistoiasport : Futsal Pistoia, grande prova col Sandro Abate: 5-2 e avellinesi al tappeto - Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - Sandro Abate, niente panico. Basile: 'A Pistoia con rotazioni nulle, ma abbiamo imparato a s… - Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - Altro capitolo nella corsa salvezza della Nuova Comauto: al PalaCarrara arriva la Sandro Aba… -