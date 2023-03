San Siro frutta al Milan 83,7 milioni di euro in incassi da botteghino (Repubblica) (Di lunedì 13 marzo 2023) Il vecchio San Siro sta facendo guadagnare al Milan un sacco di soldi. In stagione potrebbe, secondo le stime di Repubblica, potrebbe fruttare al botteghino non meno di 83 milioni di euro. Stasera, contro la Salernitana, sarà sfondato il tetto dei 70mila spettatori per la 15ª volta su 18 partite giocate in casa (per una media superiore ai 72 mila). “Le eccezioni comunque ragguardevoli sono i 61 mila con la Dinamo Zagabria per ragioni di ordine pubblico, i 58 mila della Coppa Italia col Torino e i 68 mila in campionato ancora col Toro. Ma la sorpresa è la proiezione a giugno dell’incasso complessivo: 83,7 milioni di euro, senza contare l’eventuale semifinale di Champions, che sposterebbe la soglia oltre i 90 milioni. Il ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 13 marzo 2023) Il vecchio Sansta facendo guadagnare alun sacco di soldi. In stagione potrebbe, secondo le stime di, potrebbere alnon meno di 83di. Stasera, contro la Salernitana, sarà sfondato il tetto dei 70mila spettatori per la 15ª volta su 18 partite giocate in casa (per una media superiore ai 72 mila). “Le eccezioni comunque ragguardevoli sono i 61 mila con la Dinamo Zagabria per ragioni di ordine pubblico, i 58 mila della Coppa Italia col Torino e i 68 mila in campionato ancora col Toro. Ma la sorpresa è la proiezione a giugno dell’incasso complessivo: 83,7di, senza contare l’eventuale semifinale di Champions, che sposterebbe la soglia oltre i 90. Il ...

