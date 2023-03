San Marino, progetti per centri sanitari di Borgo Maggiore e Murata (Di lunedì 13 marzo 2023) SAN Marino (ITALPRESS) – Il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente di San Marino Stefano Canti ed il Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale Roberto Ciavatta si sono incontrati in più occasioni alla presenza del Direttore ff dell’AASLP Vladimiro Selva e del Direttore Generale dell’ISS, Francesco Bevere per individuare le migliori strategie di intervento per la risoluzione dei progetti di sviluppo infrastrutturale dell’ISS. A partire dalla struttura ospedaliera della Repubblica di San Marino, nell’ultima Commissione Sanità, è stato condiviso come necessario l’incarico per la redazione della vulnerabilità sismica e ribadito che l’incarico conferito nel 2015 a professionisti sammarinesi non andasse interrotto. Relazione di vulnerabilità che è stata consegnata ed ora è al vaglio dei tecnici ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 13 marzo 2023) SAN(ITALPRESS) – Il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente di SanStefano Canti ed il Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale Roberto Ciavatta si sono incontrati in più occasioni alla presenza del Direttore ff dell’AASLP Vladimiro Selva e del Direttore Generale dell’ISS, Francesco Bevere per individuare le migliori strategie di intervento per la risoluzione deidi sviluppo infrastrutturale dell’ISS. A partire dalla struttura ospedaliera della Repubblica di San, nell’ultima Commissione Sanità, è stato condiviso come necessario l’incarico per la redazione della vulnerabilità sismica e ribadito che l’incarico conferito nel 2015 a professionisti sammarinesi non andasse interrotto. Relazione di vulnerabilità che è stata consegnata ed ora è al vaglio dei tecnici ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... jesuiscialis : Mi sono candidato per una posizione a San Marino ???? - ZerounoTv : San Marino, progetti per centri sanitari di Borgo Maggiore e Murata - nonsonouna : Boh raga a me una volta a San Marino mi hanno fatto una caricatura talmente reale che pensavo che fosse il mio psic… - andreastoolbox : Si cosparge di benzina per poi darsi fuoco, tragedia sul confine #cosparge #Si #di #per #benzina ??????? - ledicoladelsud : San Marino, progetti per centri sanitari di Borgo Maggiore e Murata -