Sampdoria Vs Verona: probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. Scontro salvezza tra due squadre divise da sette punti. Sampdoria Vs Verona si giocherà domenica 19 marzo 2023 alle ore 15 presso lo stadio Marassi.

Sampdoria VS Verona: LE probabili formazioni

Stankovic spera di recuperare un po' di giocatori, tra cui Lammers che dovrebbe agire dietro le punte Gabbiadini e Rodriguez. A centrocampo, Rincon, Leris Cuisance e Augello. In difesa, Gunter, Nuytinck e Amione agiranno a protezione di Audero

Zaffaroni potrà contare sul rientro di Ngonge al fianco di Gaich in attacco. A centrocampo, spazio a Tameze, Duda e Lazovic, con Faraoni e Doig esterni. In difesa, davanti a Montipo', ci saranno Coppola, Hien e ...

