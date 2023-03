Sampdoria, Stankovic: «Abbiamo dato tutto» (Di lunedì 13 marzo 2023) Le parole di Dejan Stankovic dopo la sconfitta della Juve contro la Sampdoria: «Penso solo ai ragazzi per i quali mi piange il cuore» Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, ha parlato al termine del match di Serie A perso contro la Juventus. Ecco le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di DAZN. PRESTAZIONE – «La Sampdoria oggi ha dato tutto. Contro una squadra come la Juventus che è molto forte e che con i punti guadagnati sul campo sono secondi, Abbiamo fatto un ottima gara. I gol presi sono facili, i ragazzi sono stati bravi a recuperare una partita che poteva prendere una piega molto diversa. Non hanno perso la lucidità. Gabbiadini ha avuto due occasioni davanti al portiere, un po’ di precisione e saremmo andati in vantaggio. Qualche ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 marzo 2023) Le parole di Dejandopo la sconfitta della Juve contro la: «Penso solo ai ragazzi per i quali mi piange il cuore» Dejan, allenatore della, ha parlato al termine del match di Serie A perso contro la Juventus. Ecco le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di DAZN. PRESTAZIONE – «Laoggi ha. Contro una squadra come la Juventus che è molto forte e che con i punti guadagnati sul campo sono secondi,fatto un ottima gara. I gol presi sono facili, i ragazzi sono stati bravi a recuperare una partita che poteva prendere una piega molto diversa. Non hanno perso la lucidità. Gabbiadini ha avuto due occasioni davanti al portiere, un po’ di precisione e saremmo andati in vantaggio. Qualche ...

