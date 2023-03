Sampdoria, Sabiri fatica, ma torna in nazionale (Di lunedì 13 marzo 2023) Sabiri è in un periodo negativo con la Sampdoria, ma Regragui lo ha convocato lo stesso per le amichevoli del Marocco Il Marocco ha convocato Abdelhamid Sabiri per le amichevoli contro Brasile e Perù, in programma rispettivamente il 25 e il 28 marzo. Il fantasista della Sampdoria fa così ritorno in nazionale dopo la partecipazione ai Mondiali in Qatar, nonostante il periodo negativo che sta vivendo con la maglia blucerchiata. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU SAMPNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 marzo 2023)è in un periodo negativo con la, ma Regragui lo ha convocato lo stesso per le amichevoli del Marocco Il Marocco ha convocato Abdelhamidper le amichevoli contro Brasile e Perù, in programma rispettivamente il 25 e il 28 marzo. Il fantasista dellafa così ritorno indopo la partecipazione ai Mondiali in Qatar, nonostante il periodo negativo che sta vivendo con la maglia blucerchiata. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU SAMPNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

