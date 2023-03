(Di lunedì 13 marzo 2023) Prosegue il momento complicato dellasul campo, ma anche al di fuori di esso. Oggi il tema all’ordine del giorno è la risposta in una nota del sindaco Luca Pastorino e il consigliere delegato allo Sport deldiMassimo Albasini. I due hanno replicato al consigliere comunale della Lega Federico Fossa, il quale aveva chiesto spiegazioni riguardo al debito di 345 mila euro contratto dallaal 31 dicembre 2022 nei confronti delper la concessione dell’area del centro sportivo Mugnaini dove si allenano i blucerchiati. “Ildiha posto in essere quanto possibile per recuperare il proprio credito per canoni non corrisposti dalla, credito che oggi è “coperto” dall’ombrello della procedura di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Sampdoria, debiti per circa mezzo milione verso il Comune di #Bogliasco. La #LegaNord: 'Revocare la concessione de… - Fprime86 : RT @CalcioFinanza: #Sampdoria inadempiente: verso il Comune di Bogliasco debiti per circa mezzo milione di euro per il centro sportivo 'Mug… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Samp, verso il Comune di Bogliasco debiti per circa mezzo milione: La Sampdoria è inadempiente… - clubdoria46 : #Sampdoria, #Bogliasco: debiti altissimi, la concessione può decadere - CalcioFinanza : #Sampdoria inadempiente: verso il Comune di Bogliasco debiti per circa mezzo milione di euro per il centro sportivo… -

... l'unica società della Serie A a non avereè la Fiorentina. Il club messo peggio è l' Inter ... vedi lae l' Udinese , con il club friulano che in passato era considerato come un ...Commenta per primo Una delle paure dei tifosi della, in questi periodi di incertezza sul futuro, è l'eventuale perdita del titolo sportivo. ...al pagamento preventivo di tutti i...Commenta per primo Sono giornate molto complesse e ricche di situazioni da gestire in casa. Una, ad esempio, riguarda il discorso bond, su cui stanno lavorando a Corte Lambruschini.. ...

Samp, verso il Comune di Bogliasco debiti per circa mezzo milione Calcio e Finanza

Genova – "Il Comune di Bogliasco ha posto in essere quanto possibile per recuperare il proprio credito per canoni non corrisposti dalla Sampdoria, credito che oggi ... aveva chiesto spiegazioni ..."Il Comune di Bogliasco ha posto in essere quanto possibile per recuperare il proprio credito per canoni non corrisposti dalla Sampdoria, credito che oggi è "coperto" dall'ombrello della procedura di ...