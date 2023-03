Samantha Cristoforetti a “Che tempo che fa”: la (rara) rivelazione sui figli (Di lunedì 13 marzo 2023) La vita di un’astronauta, l’ultima esperienza nello spazio e quella vista che sembra quasi come “casa”: Samantha Cristoforetti è stata ospite di Che tempo che fa e, nel corso di una lunga intervista nella quale ha raccontato i suoi traguardi e i progetti, si è lasciata andare anche a una rara rivelazione sui figli. Poche parole, una battuta, che hanno fatto emergere la donna dietro la professionista. E che professionista, ci viene da dire, infatti Samantha Cristoforetti ha costruito una carriera incredibile, costellata di primati importanti. Infatti è stata la prima donna italiana ad andare nello spazio, la prima europea a fare una passeggiare e a comandare la stazione spaziale internazionale. Samantha Cristoforetti, ... Leggi su dilei (Di lunedì 13 marzo 2023) La vita di un’astronauta, l’ultima esperienza nello spazio e quella vista che sembra quasi come “casa”:è stata ospite di Cheche fa e, nel corso di una lunga intervista nella quale ha raccontato i suoi traguardi e i progetti, si è lasciata andare anche a unasui. Poche parole, una battuta, che hanno fatto emergere la donna dietro la professionista. E che professionista, ci viene da dire, infattiha costruito una carriera incredibile, costellata di primati importanti. Infatti è stata la prima donna italiana ad andare nello spazio, la prima europea a fare una passeggiare e a comandare la stazione spaziale internazionale., ...

