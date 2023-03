Salvini e Meloni, fango per il karaoke? Figuraccia di Repubblica: come è morta Marinella (Di lunedì 13 marzo 2023) Ennesimo scivolone per Repubblica. Il quotidiano, in un articolo a firma di Stefano Cappellini, attacca Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Il motivo? Il karaoke. O meglio, la scelta di cantare "La canzone di Marinella". "Il karaoke - scrive indignato - con la canzone sull'annegata no, c'è un limite, è una trovata veramente di bassa lega". Peccato però che Cappellini incappi in una vera e propria gaffe: Maria Boccuzzi, la prostituta adolescente di origine calabrese a cui De André si ispirò per comporre "La canzone di Marinella" - scrive Rockol - non morì annegata: nel 1953 venne uccisa con un colpo di pistola e gettata nel fiume Olona. Una lezione a tutta la sinistra. Da giorni senatori e deputati dem si scagliano su Twitter contro il governo. Prima Debora ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Ennesimo scivolone per. Il quotidiano, in un articolo a firma di Stefano Cappellini, attacca Giorgiae Matteo. Il motivo? Il. O meglio, la scelta di cantare "La canzone di". "Il- scrive indignato - con la canzone sull'annegata no, c'è un limite, è una trovata veramente di bassa lega". Peccato però che Cappellini incappi in una vera e propria gaffe: Maria Boccuzzi, la prostituta adolescente di origine calabrese a cui De André si ispirò per comporre "La canzone di" - scrive Rockol - non morì annegata: nel 1953 venne uccisa con un colpo di pistola e gettata nel fiume Olona. Una lezione a tutta la sinistra. Da giorni senatori e deputati dem si scagliano su Twitter contro il governo. Prima Debora ...

