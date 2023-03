Salto con gli sci: Granerud e Forfang demoliscono la concorrenza in qualificazione a Lillehammer, passano i tre azzurri (Di lunedì 13 marzo 2023) Halvor Egner Granerud e Johann Andre Forfang fanno il vuoto in qualificazione a Lillehammer. Il Raw Air Tournament, circuito norvegese che è interno alla Coppa del Mondo di Salto con gli sci, vede i due padroni di casa andare lontanissimi, 142 e 141.5 metri rispettivamente, chiudendo a 153.6 e 153 la serata odierna. Lontanissimi tutti gli altri, a partire da Ryoyu Kobayashi: il giapponese chiude terzo a 140.7 con una misura di 132.5, che sarebbe ottima se non ci fosse la doppia performance quasi da extraterrestri dei due norge. A tal proposito, è lui l’unico “intruso” tra i primi cinque, dove figurano anche Robert Johansson e Marius Lindvik a 138.7 e 138.1. Classifica Coppa del Mondo Salto con gli sci femminile 2022-2023: Pinkelnig vince la Sfera di Cristallo! Sesto con 137.7 il ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 marzo 2023) Halvor Egnere Johann Andrefanno il vuoto in. Il Raw Air Tournament, circuito norvegese che è interno alla Coppa del Mondo dicon gli sci, vede i due padroni di casa andare lontanissimi, 142 e 141.5 metri rispettivamente, chiudendo a 153.6 e 153 la serata odierna. Lontanissimi tutti gli altri, a partire da Ryoyu Kobayashi: il giapponese chiude terzo a 140.7 con una misura di 132.5, che sarebbe ottima se non ci fosse la doppia performance quasi da extraterrestri dei due norge. A tal proposito, è lui l’unico “intruso” tra i primi cinque, dove figurano anche Robert Johansson e Marius Lindvik a 138.7 e 138.1. Classifica Coppa del Mondocon gli sci femminile 2022-2023: Pinkelnig vince la Sfera di Cristallo! Sesto con 137.7 il ...

