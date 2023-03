Salto con gli sci femminile, Opseth torna al successo in gara-1 a Lillehammer. Eva Pinkelnig conquista la Coppa del Mondo (Di lunedì 13 marzo 2023) Dopo alcune settimane di crisi (tecnica e soprattutto psicologica), Silje Opseth torna a brillare e sale addirittura sul gradino più alto del podio nella prima delle due gare individuali in programma sul trampolino grande HS140 di Lillehammer, sede della penultima tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile di Salto con gli sci 2022-2023. Si tratta della quinta affermazione in carriera nel circuito maggiore (la quarta dell’inverno) per la talentuosa padrona di casa norvegese classe 1999, che ha sfoderato un Salto fantastico nella seconda serie recuperando sei posizioni ed imponendosi per soli sei decimi di punto davanti alla tedesca Selina Freitag. Quest’ultima ha eguagliato così il suo miglior risultato in Coppa del ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 marzo 2023) Dopo alcune settimane di crisi (tecnica e soprattutto psicologica), Siljea brillare e sale addirittura sul gradino più alto del podio nella prima delle due gare individuali in programma sul trampolino grande HS140 di, sede della penultima tappa stagionale delladeldicon gli sci 2022-2023. Si tratta della quinta affermazione in carriera nel circuito maggiore (la quarta dell’inverno) per la talentuosa padrona di casa norvegese classe 1999, che ha sfoderato unfantastico nella seconda serie recuperando sei posizioni ed imponendosi per soli sei decimi di punto davanti alla tedesca Selina Freitag. Quest’ultima ha eguagliato così il suo miglior risultato indel ...

