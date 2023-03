Salto con gli sci femminile, Coppa del Mondo Lillehammer 2023: Jessica Malsiner ultima delle qualificate (Di lunedì 13 marzo 2023) Si sono disputate questa mattina le qualificazioni per la gara individuale in programma oggi alle 16.30 valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di Salto con gli sci femminile: a Lillehammer, in Norvegia, 50 atlete da 15 Paesi si sono contesi i 40 posti a disposizione sul trampolino grande HS 140. In casa Italia c’è la qualificazione di Jessica Malsiner, che ottiene proprio il 40° ed ultimo punteggio utile, con un Salto di 98.5 metri che le vale 62.5. Non ce la fa, invece, Lara Malsiner, 42ma e dunque seconda delle escluse con il suo Salto di 102 metri, che le vale 61.1 punti a causa della compensazione per il vento. La migliore delle qualificazioni è la nipponica Yuki ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 marzo 2023) Si sono disputate questa mattina le qualificazioni per la gara individuale in programma oggi alle 16.30 valida per ladel2022-dicon gli sci: a, in Norvegia, 50 atlete da 15 Paesi si sono contesi i 40 posti a disposizione sul trampolino grande HS 140. In casa Italia c’è la qualificazione di, che ottiene proprio il 40° ed ultimo punteggio utile, con undi 98.5 metri che le vale 62.5. Non ce la fa, invece, Lara, 42ma e dunque secondaescluse con il suodi 102 metri, che le vale 61.1 punti a causa della compensazione per il vento. La migliorequalificazioni è la nipponica Yuki ...

