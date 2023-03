Salto con gli sci, Coppa del Mondo Lillehammer 2023. Raw Air atto 2. Norvegia ‘piazzatissima’ e Giappone ‘maledetto’ (Di lunedì 13 marzo 2023) Il tour de force norvegese di Raw Air prosegue affrontando la propria tappa intermedia. La Coppa del Mondo maschile di Salto con gli sci sarà impegnata nell’appuntamento infrasettimanale di Lillehammer. La città sino al 2019 era il capoluogo della contea dell’Oppland (dal 2020 unita alla contea dell’Hedmark per dare vita all’Innlandet) ed è situata circa 160 km a nord della capitale Oslo. Nonostante il Salto con gli sci sia quivi praticato da oltre un secolo, la località è entrata relativamente tardi nella geografia internazionale della disciplina. Dopo un’estemporanea gara organizzata nel marzo 1984 su un vecchio trampolino denominato Balbergbakkene, il borgo edificato sulle rive del lago Mjøsa è entrato in pianta stabile in calendario solo grazie alla realizzazione della moderna Lysgårdsbakkene Ski ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 marzo 2023) Il tour de force norvegese di Raw Air prosegue affrontando la propria tappa intermedia. Ladelmaschile dicon gli sci sarà impegnata nell’appuntamento infrasettimanale di. La città sino al 2019 era il capoluogo della contea dell’Oppland (dal 2020 unita alla contea dell’Hedmark per dare vita all’Innlandet) ed è situata circa 160 km a nord della capitale Oslo. Nonostante ilcon gli sci sia quivi praticato da oltre un secolo, la località è entrata relativamente tardi nella geografia internazionale della disciplina. Dopo un’estemporanea gara organizzata nel marzo 1984 su un vecchio trampolino denominato Balbergbakkene, il borgo edificato sulle rive del lago Mjøsa è entrato in pianta stabile in calendario solo grazie alla realizzazione della moderna Lysgårdsbakkene Ski ...

