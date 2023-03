Salto con gli sci, Coppa del Mondo Lillehammer 2023. Consueto “bis” marzolino dopo la tappa di dicembre (Di lunedì 13 marzo 2023) La Coppa del Mondo femminile di Salto con gli sci si muove alla velocità della luce, poiché c’è appena il tempo di trasferirsi da Oslo a Lillehammer prima di assistere a una nuova competizione già nella giornata di lunedì! Si torna nella località che ha ospitato le Olimpiadi invernali 1994 a distanza di quattro mesi. D’altronde è diventata consuetudine per il massimo circuito femminile farvi tappa due volte nell’arco del medesimo inverno. A differenza dell’appuntamento dicembrino (diviso tra Normal Hill e Large Hill), quello marzolino si svolge esclusivamente sull’impianto più imponente della Lysgårdsbakkene Ski Jumping Arena. Sinora, sul trampolino grande del maestoso complesso edificato in vista dei Giochi, si sono tenute 11 competizioni valevoli per la Sfera di cristallo, nelle ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 marzo 2023) Ladelfemminile dicon gli sci si muove alla velocità della luce, poiché c’è appena il tempo di trasferirsi da Oslo aprima di assistere a una nuova competizione già nella giornata di lunedì! Si torna nella località che ha ospitato le Olimpiadi invernali 1994 a distanza di quattro mesi. D’altronde è diventata consuetudine per il massimo circuito femminile farvidue volte nell’arco del medesimo inverno. A differenza dell’appuntamento dicembrino (diviso tra Normal Hill e Large Hill), quellosi svolge esclusivamente sull’impianto più imponente della Lysgårdsbakkene Ski Jumping Arena. Sinora, sul trampolino grande del maestoso complesso edificato in vista dei Giochi, si sono tenute 11 competizioni valevoli per la Sfera di cristallo, nelle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : MAMMA MIA!?????? ?? È Grand’Italia agli Europei indoor di atletica a #Istanbul2023. Nei 60 metri doppietta dell’… - chetempochefa : Straordinaria Larissa Iapichino che nel salto in lungo agli Europei indoor di atletica conquista l’argento e ottien… - Coninews : Azzurro Istanbul?? Pomeriggio maiuscolo per l’Italia in Turchia agli Europei indoor di atletica. Nei 60 metri doppi… - iceTeaSince1856 : RT @lupetta60: #perchèNonEraSolo avere una vita solida fatta di abitudini ma era anche ogni tanto spiccare il salto e volare in alto con la… - pgattinger : RT @DeFiChainIT: ??? Nuovo articolo con le notizie della settimana di @DeFiChain! ?? DeFiChain e la rete #Ethereum fanno u… -