Salerno, spaccio tra i giovanissimi nelle scuole: denunciato 15enne (Di lunedì 13 marzo 2023) I Carabinieri della Compagnia di Salerno, con l’ausilio del Nucleo Cinofili Carabinieri di Sarno, nell’ambito dei controlli finalizzati alla prevenzione dell’attività di spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti da parte di giovanissimi, d’intesa con la dirigente scolastica hanno svolto specifici controlli presso l’Istituto Alberghiero “R. Virtuoso” di Salerno. Le attività antidroga, svolte in particolare con unità cinofile specializzate nella ricerca delle diverse sostanze stupefacenti, hanno permesso di rinvenire e sequestrare piccoli quantitativi di hashish e marijuana ritrovati in aree comuni del plesso scolastico, nonché un coltello a serramanico trovato nello zaino di un 15enne che è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ... Leggi su zon (Di lunedì 13 marzo 2023) I Carabinieri della Compagnia di, con l’ausilio del Nucleo Cinofili Carabinieri di Sarno, nell’ambito dei controlli finalizzati alla prevenzione dell’attività died al consumo di sostanze stupefacenti da parte di, d’intesa con la dirigente scolastica hanno svolto specifici controlli presso l’Istituto Alberghiero “R. Virtuoso” di. Le attività antidroga, svolte in particolare con unità cinofile specializzate nella ricerca delle diverse sostanze stupefacenti, hanno permesso di rinvenire e sequestrare piccoli quantitativi di hashish e marijuana ritrovati in aree comuni del plesso scolastico, nonché un coltello a serramanico trovato nello zaino di unche è statoin stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ...

