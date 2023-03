Salerno: sospensione idrica prevista per il 15 marzo (Di lunedì 13 marzo 2023) La Salerno Sistemi comunica che a causa un intervento di manutenzione in via Mario Pagano all’altezza del civico 31, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 10 alle ore 15 di mercoledì 15 marzo, in diverse strade. Ecco dove mancherà l’acqua: Via M.Pagano Via F.Filzi Via U.Pepe Via N.Sauro Via C.Capone Via Dei Bigi Via dei D’Agostino Trav.sa Grancano Via M. Peluso Via A. Conforti Via N. Buonservizi Via L. Di Marino Piazza M. Galdi Via S. De Crescenzo Capitano Via N. Fiore Via F.Mordente ... Leggi su zon (Di lunedì 13 marzo 2023) LaSistemi comunica che a causa un intervento di manutenzione in via Mario Pagano all’altezza del civico 31, sarà sospesa l’erogazionedalle ore 10 alle ore 15 di mercoledì 15, in diverse strade. Ecco dove mancherà l’acqua: Via M.Pagano Via F.Filzi Via U.Pepe Via N.Sauro Via C.Capone Via Dei Bigi Via dei D’Agostino Trav.sa Grancano Via M. Peluso Via A. Conforti Via N. Buonservizi Via L. Di Marino Piazza M. Galdi Via S. De Crescenzo Capitano Via N. Fiore Via F.Mordente ...

