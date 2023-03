Salerno | rapina in una ricevitoria e pasticceria di Pastena | arrestato

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaCittaSalerno : #salerno blitz all'alba: i dettagli dell'operazione della #polizia Leggi qui --> - occhio_notizie : Rapina una ricevitoria e una pasticceria nel giro di 20 minuti a #Salerno: arrestato malvivente >>… - occhio_notizie : La vittima, un commerciante del mercato ittico di #Salerno, avrebbe ricevuto messaggi telefonici minatori dopo aver… - salernotoday : Direzione Distrettuale Antimafia: 5 arresti per tentata estorsione, rapina, ricettazione, armi e spaccio… - ottopagine : Estorsione, rapina, armi e droga: cinque arresti della polizia a Salerno #Salerno -

...disu richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 5 soggetti. Sono indagati, a diverso titolo, per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso,......sono in corso di esecuzione da parte della polizia su ordine del Gip del Tribunale disu ... a diverso titolo, per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso,aggravata dall'uso di ......del Tribunale disu richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 5 persone indagate a vario titolo per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso,...

Salerno, estorsione e rapine a mano armata: 5 arresti all’alba L'Occhio di Salerno

Blitz della Polizia di Stato, coordinato dall’antimafia, alle prime luci di questa mattina: sono cinque le persone arrestate ...Rapina in circa 20 minuti una ricevitoria e una pasticceria a Salerno: è stato arrestato nella giornata venerdì, 10 marzo, Giovanni Fenio ...