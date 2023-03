Salerno | controlli antidroga nelle scuole | impiegate anche le unità cinofile

(Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Compagnia di, con l’ausilio del Nucleo Cinofili Carabinieri di Sarno, nell’ambito deifinalizzati alla prevenzione dell’attività di spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti da parte di giovanissimi, d’intesa con la dirigente scolastica hanno svolto specificipresso l’Istituto Alberghiero “R. Virtuoso” di. Le attività, svolte in particolare conspecializzate nella ricerca delle diverse sostanze stupefacenti, hanno permesso di rinvenire e sequestrare piccoli quantitativi di hashish e marijuana ritrovati in aree comuni del plesso scolastico, nonché un coltello a serramanico trovato nello zaino di un 15enne che è stato denunciato in stato di libertà alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tvoggi : DROGA A SCUOLA, CARABINIERI TRA I BANCHI CON I CANI DA FIUTO I Carabinieri della Compagnia di Salerno, con l’ausili… - MollyMers : @chetempochefa Per fare i controlli che devo fare post tumore al seno, ci sono liste d'attesa molto lunghe. Vivo in provincia di Salerno. - occhio_notizie : Controlli a tappeto a #SalaConsilina - occhio_notizie : Continuano i controlli da parte delle forze dell'ordine, a tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico - salernotoday : Allarme furti a Salerno, tentano di rubare l'auto al titolare di un pub: 'Più controlli' -

Ma, per adesso, iai nuovi varchi restano lettera morta. 'È ormai urgente istituire ial nuovo varco', propone il consigliere Galdi. Soprattutto nei fine settimana, via Conforti e ...Eboli . Ancora un incidente stradale in provincia di. Poco dopo le 12 di oggi, in via Giambattista Vignola ad Eboli , poco lontano dall'ospedale, ...in ospedale per effettuare i. ...... due stranieri che, probabilmente ubriachi, hanno danneggiato diverse vetture e arredi urbani, nel centro storico di. Continuano, dunque, ida parte delle forze dell'ordine, a ...

Salerno, controlli antidroga nelle scuole: impiegate anche le unità ... anteprima24.it

StampaLa “sosta selvaggia” è diventata una costante nel centro di Salerno. L’ultima segnalazione di vetture parcheggiate in aree non autorizzate ci arriva da un nostro lettore, che ha inviato alla red ...Danneggiano auto e arredi urbani, probabilmente sotto i fumi dell’alcol, nel centro storico di Salerno. Sono stati fermati e arrestati ... due stranieri in flagranza di reato. Continuano i controlli ...