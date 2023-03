Salernitana | Sousa | «Possiamo fare bene | ma la differenza…»

(Di lunedì 13 marzo 2023) Le parole di Paulo, allenatore della, nel pre partita della gara di Serie A contro il Milan Pauloha parlato a Sky Sport nel pre partita di Milan-. PAROLE – Giochiamo in uno stadio che respira calcio. Sono molto felice di vedere il Milan stabile, vedere Maldini sulla stuttura di questa società, riportando il Milan in Chamnpions. Che sia ai quarti di finale. Ed è per noi una serata che deve essere giocata da campioni, ossia con personalità pur sapendo le differenze fra le due squadre. Stefano ha oltre 170 partite con questa squadra, io tre partite. Ma ci credo di riuscirci e auna bella gara. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il posticipo della 26esima giornata di Serie A va in scena con Milan -. La sfida è programmata per le 20:45 e vede i rossoneri alla ricerca di punti per ...contro gli uomini di Paulo...La 26esima giornata di Serie A si chiude allo stadio San Siro: alle 20.45 va in scena la sfida tra Milan e. Pioli punta in avanti su Brahim Diaz e Leao alle spalle di Giroud. Paulorisponde con Candreva e Kastanos dietro a Dia. La partita è in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, ...Pioli Indisponibili: Messias(3 - 4 - 1 - 2): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Crnigoj, Bradaric; Candreva; Dia, Piatek. All.Indisponibili: Fazio, Ekong

Paulo Sousa, tecnico della Salernitana, ha parlato così a Sky prima della gara contro il Milan: "Sono felice di rivedere il Milan ad alti livelli. Sono contento per Pioli che è ...Simpatico siparietto prima di Milan-Salernitana: Zlatan Ibrahimovic ha "disturbato" Maggiore, che si era presentato ai microfoni di DAZN.