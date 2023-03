Salernitana, Iervolino: “Carichi per il Milan. Lega-Sky? Penso sia una bufala” (Di lunedì 13 marzo 2023) Il presidente della Salernitana Danilo Iervolino ha parlato a margine dell'odierna Assemblea di Lega, sia della Lega e Sky, sia del Milan Leggi su pianetamilan (Di lunedì 13 marzo 2023) Il presidente dellaDaniloha parlato a margine dell'odierna Assemblea di, sia della, sia del

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... milansette : Salernitana, Iervolino: 'Ce la metteremo tutta come sempre' - PianetaMilan : #Salernitana, #Iervolino: 'Carichi per il #Milan. Lega-Sky? Penso sia una bufala' #MilanSalernitana #SempreMilan - tvdigitaldivide : Diritti TV Serie A. Lega Calcio: 'Super Coppa in Arabia per 23 milioni di euro annui. Iervolino (Salernitana): “Tro… - TUTTOJUVE_COM : Salernitana, Iervolino: 'Assemblea che ogni volta sancisce delle grandi frizioni e fratture fra le grandi e le picc… - Pierre8244309 : Casini (#SerieATIM) in conferenza: 'Acquisto #Sky da parte della Lega? Non c'è nulla, forse un desiderata di qualcu… -