Salernitana | Iervolino | «Assemblea inutile e rissosa | manca…»

Le parole di Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, sull'Assemblea di Lega Serie A. Tutti i dettagli Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha parlato al termine dell'Assemblea di Lega. PAROLE – «Un'Assemblea sterile in cui si decide poco, un'Assemblea che ogni volta sancisce delle grandi frizioni e fratture fra le grandi e le piccole, purtroppo c'è da fare tanto, c'è da avere una linea strategica per i nuovi diritti e per cercare di trovare una coesione per il bene di tutte le squadre, ma mi sembra che anche oggi ci sia stata una fumata nera. Manca su tutto: sui diritti, sull'approccio e la metodologia, sulla capacità di rinnovare, sulla volontà di avere un metodo diverso. Purtroppo si è molto rissosi, questo è il problema.

