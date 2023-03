(Di lunedì 13 marzo 2023) Dopo tre sconfitte di fila New York sbanca Los Angeles. Entrambe le squadre erano senza il miglior giocatore: Brunson e James, rispettivamente. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... babyplutopeco : @nicolensey @Marc021222 Costantemente lento uno che arriva quinto solo dietro a Perez e Russell(Lec e Ver non li co… -

Dopo tre sconfitte di fila New York sbanca Los Angeles. Entrambe le squadre erano senza il miglior giocatore: Brunson e James, rispettivamente. ...Sabato prossimo si giocherà l'giornata: Scozia - Italia (ore 14.30), Francia - Galles (16.45)...in mezzo a due maglie verdi per il perfetto inserimento e tuffo di Huw Jones (e Finn...A farne le veci infatti è stato un D'Angeloda 28 punti complessivi , 16 dei quali arrivati nell'frazione e che promette battaglia dopo aver saltato sei gare causa infortunio: ennesima ...

Russell 33, ma l'ultima tripla muore sul ferro. Vincono i Knicks Gazzetta

I Los Angeles Lakers continuano l’ottimo periodo di forma e vincono in casa contro i Raptors sul punteggio di 122 a 112. La serata di ieri ha segnato il ritorno in campo di D’Angelo Russell, che aveva ...Leggi su Sky Sport l'articolo NBA, i Lakers vincono anche senza LeBron James, che esulta via Twitter: 'Vi adoro' ...