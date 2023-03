Rugby | Kieran Crowley si lamenta dell’arbitraggio | “Hanno concesso diciassette calci di punizione e non sono mai stati richiamati”

(Di lunedì 13 marzo 2023) La sconfitta con il Galles ha fatto male in casa Italia. Nel quarto match del Sei Nazioni gli azzurridimostrato di avere tutte le carte in regola per potersela giocare alla pari e, anzi, di poter ambire al successo, che però purtroppo non è arrivato. Troppi errori in fase di realizzazione per la banda tricolore. Azzurri anche un po’ sfortunati in chiave arbitraggio, come ha dichiarato il commissario tecnicosubito dopo la partita: “Certo che c’è frustrazione. Come può una squadra ricevere 17dicontro e non essere mai richiamata una sola volta? Cinque o sei volte i fallicommessi vicino alla loro linea di meta”. E ancora: “Non ci è stata concessa una meta tecnica nel primo tempo quando il loro numero 10 era chiaramente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Rugby - Le lamenteledi Kieran Crowley contro la direzione arbitrale di Italia - infoitsport : Rugby, Kieran Crowley: 'C'è frustrazione per la sconfitta contro il Galles' - Rugbymeet : Le dichiarazioni nel post partita di Italia-Galles Kieran Crowley: 'Non c’è stata mancanza di attenzione o una prep… - Sportellate_it : RT @vasilijivanovic: La mia prima per @Sportellate_it: ho parlato del #SixNations italiano e del gran lavoro di Kieran Crowley. Sperando ch… - ThatsSimoTom : RT @vasilijivanovic: La mia prima per @Sportellate_it: ho parlato del #SixNations italiano e del gran lavoro di Kieran Crowley. Sperando ch… -

Finisce 29 a 17, paradossi delcon l'Italia che questa volta regala almeno tre mete al ... Al termineCrowley se la prende con la meta tecnica: "Magari senza quella meta tecnica le cose ...... buona presenza nei punti di incontri (il cosiddetto breakdown per chi conosce il) e ... non solo in Italia, ma questo non può e non deve influenzare la nostra prova" (il CTCrowley ) La ...Così il ct dell'ItalrugbyCrowley, dopo il ko con il Galles nella quarta giornata del Sei Nazioni. "Rispetto alla direzione della partita, sinceramente non capisco come l'arbitro abbia potuto ...

Rugby, Kieran Crowley si lamenta dell'arbitraggio: "Hanno concesso diciassette calci di punizione e non sono mai stati richiamati" OA Sport

La sconfitta con il Galles ha fatto male in casa Italia. Nel quarto match del Sei Nazioni gli azzurri hanno dimostrato di avere tutte le carte in regola per potersela giocare alla pari e, anzi, di pot ...RUGBY - Tutta la rabbia di Kieran Crowley ai microfoni del Sei Nazioni: "Oggi semplicemente l’arbitraggio non è stato all’altezza", riferito al match di sabato contro il Galles, perso in casa dagli ...