Rubano formaggio e pesce per più di mille euro | in manette un siciliano e un rumano

(Di lunedì 13 marzo 2023) Bergamo. Centoquaranta confezioni di provolone, dolce e piccante, 40 di parmigiano e grana, 20 vaschette di tentacoli di polpo in insalata, varie scatolette di tonno e altrettante di cioccolatini. Una refurtiva del valore di 1.145, più altri generi alimentari per circa 500che sono stati donati in beneficenza perché non riconosciuti come propri dai tre supermercati dov’era stato commesso il furto. Insono finiti F.N,di 62 anni, ambulante domiciliato a Milano e C.C., rumeno di 47 anni. Sabato 11 marzo, in tarda mattinata, un carabiniere fuori servizio si trovava nel parcheggio del Lidl di via Gusmini, nel quartiere cittadino di Redona, quando ha notato i due soggetti in atteggiamenti sospetti. Così ha deciso di seguirli: i due, spostandosi con due auto diverse, si sono ritrovati al Lidl di ...