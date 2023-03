Rosy Bindi | ' Elly Schlein ce la può fare ma il Pd deve marciare unito'

(Di lunedì 13 marzo 2023) Il Pd a guidaavrà più capacità di andare avanti e recuperare quei consensi perduti? "Faccio tanti auguri a, non solo per la sua responsabilità, ma perché senza un Pd che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... silviafranchi2 : @Gi71376847 Avercene di Rosy bindi????ma tu giudichi dall’età?che categoria interpretativa interessante!! È da che pulpito???? - isamiccoli52 : RT @La7tv: #tagada 'Cutro rompe un legame tra #Meloni e il paese', il commento di Rosy #Bindi sulla strage di #migranti - fesco127 : @La7tv L'ha detto Rosy Bindi??...???????????????? - mistergarats : @La7tv Super la Bindi, mi ricorda le battaglie con Silvio, la canarina a sinistra la chiamai Rosy Bindi mentre sull… - tagadala7 : RT @La7tv: #tagada 'Cutro rompe un legame tra #Meloni e il paese', il commento di Rosy #Bindi sulla strage di #migranti -

Cosìintervenendo a `Tagadà´ su La7. " Bonaccini presidente è una buona notizia perché vuol dire che c'è la voglia di stare insieme, diventerà una buona notizia se sull'altare dell'unità ...Cosìa Tagadà su La7.Cosìa Tagadà su La7.

Rosy Bindi a Boccia: "Il PD un po' si è sciolto... altrimenti le primarie non avrebbero smentito gli iscritti" La7

Il Pd a guida Elly Schlein avrà più capacità di andare avanti e recuperare quei consensi perduti «Faccio tanti auguri a Elly Schlein, non solo per la sua responsabilità, ma perché senza un Pd che vad ...Roma, 13 mar. (Adnkronos) - "Meloni se aveva trovato una sintonia con il Paese, quella sintonia l'ha rotta", quanto accaduto con il Cdm di Cutro "ha mostrato che solo il governo Meloni, tra tutti, non ...