Romano: «Conte, sensazione non cambia: lascerà il Tottenham! I motivi…» (Di lunedì 13 marzo 2023) Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha parlato riguardo il futuro di Antonio Conte, sempre più lontano dalla panchina del Tottenham. Inter o ritorno in Serie A per lui? LA sensazione – Fabrizio Romano attraverso un post pubblicato sul suo account Twitter ha aggiornato riguardo la situazione legata al futuro di Antonio Conte: «La situazione non cambia. La decisione sarà presa alla fine della stagione, insieme al club. Ma la sensazione rimane la stessa: Conte che lascerà il Tottenham a giugno». Fonte: Pagina Twitter Fabrizio Romano Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente Contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ... Leggi su inter-news (Di lunedì 13 marzo 2023) Fabrizio, esperto di calciomercato, ha parlato riguardo il futuro di Antonio, sempre più lontano dalla panchina del Tottenham. Inter o ritorno in Serie A per lui? LA– Fabrizioattraverso un post pubblicato sul suo account Twitter ha aggiornato riguardo la situazione legata al futuro di Antonio: «La situazione non. La decisione sarà presa alla fine della stagione, insieme al club. Ma larimane la stessa:cheil Tottenham a giugno». Fonte: Pagina Twitter FabrizioInter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presentenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NasiUgo : E continuo a ripetermi: è solo uno scherzo, è solo uno scherzo, è solo uno scherzo... #PD #Schlein #sala #Milano… - internewsit : Romano: «Conte, sensazione non cambia: lascerà il Tottenham! I motivi...» - - SalvoSalento : @IlMici8 Tipo Conte fare una conferenza stampa in pieno Lockdown per Silvia Romano? - Giordy39221323 : @c_appendino @Mov5Stelle Passerella come il ritorno di Silvia Romano in periodo di pandemia e il nostro premier (al… - VincenzoIanno16 : RT @Tg3web: Covid, il Tribunale dei Ministri archivia l'inchiesta su Conte e Speranza. L'ex ministro e i suoi predecessori, Grillo e Lorenz… -