Roma, un centurione si spoglia e nuota nella Fontana di Trevi per la gloria sui social (Di lunedì 13 marzo 2023) Roma. Il tuffo nella Fontana di Trevi è diventato un must della Capitale. La notizia è ormai inflazionata dal momento che sono tantissimi i casi di uomini "valorosi" che sfidano freddo, intemperie, raffreddori, influenze e Polizia Locale per guadagnarsi quei pochi minuti di notorietà sui sociale. Ma l'algoritmo, dopo averli innalzati nei trend, li fa cadere nuovamente nell'oblio, e l'unica cosa che rimane è solamente un gesto contro il patrimonio comune, e qualche acciacco il giorno dopo. Roma, sfida il freddo..e la legge: si tuffa nella Fontana di Trevi e nuota davanti al suo pubblico (VIDEO)

