Roma | ucciso un 51enne a colpi di pistola mentre è dal benzinaio | killer in fuga

(Di lunedì 13 marzo 2023) Un nuovo omicidio a. Un uomo di 51 anni è statointorno alle 19.30 in via dei Ciceri nel quartiere di Torpignattara.si trovava ferma a un, la vittima è stata raggiunta da alcunid’arma da fuoco di cui alcuni direttamente al torace. Gli aggressori si sono dati allae attualmente indagano gli agenti della Squadra mobile. Secondo quanto riferiscono gli investigatori la vittima sarebbe morta sul colpo. Solo due giorni fa nella capitale si è consumato un altro delitto: lo chef Manuel Costa è statodi fronte al suo locale. E ancora lo scorso 8 marzo un 33enne è statoto dad’arma da fuococamminava per strada in zona Rebibbia. Chi ha sparato era in sella a ...

