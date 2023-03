(Di lunedì 13 marzo 2023). Un concerto nel bel mezzo di Via del, che non ha potuto se non emozionare quanti in quel momento si sono trovati a passare di lì per caso e hanno potuto assistere in prima persona alla scena.ha sentito intonare la sua canzone da unana che è solita esibirsi da quelle parti, e non ha potuto fare a meno di prendere parte alla performance. Concerto Marco Mengoni 2023 a: ecco dove e quandoin via deldi ”Tango” E così, ecco che anche una semplice passeggiata domenicale a Via del, a, può diventare un’emozione improvvisa ed inaspettata. Proprio nella giornata di ieri, infatti, domenica 12 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... soccorsa_de : RT @LGrullita: Albe passeggia per le vie di Roma. Una ragazza che canta tango per la strada coi suoi strumenti e tanta voglia di riuscire a… - CorriereCitta : Roma, Tananai in Via del Corso duetta con una giovane cantante sulle note di ‘Tango’ - bimbadifranco : ma la ragazza che ha cantato per le strade di roma con tananai è viva?? abbiamo accertamenti? @Tananai5 - tipa_complicata : Quanto è quotato che parleranno di Tana al tg per quello che ha fatto ? Fra il regalo del disco d’oro a zia mara e… - Elena281072 : RT @LGrullita: Albe passeggia per le vie di Roma. Una ragazza che canta tango per la strada coi suoi strumenti e tanta voglia di riuscire a… -

... in diretta dagli Studi 'Fabrizio Frizzi' di, la 26puntata dell'edizione 2022/2023 di Domenica ... racconterà del loro bellissimo rapporto e dell'amore per i due figli Bianca e Samuele;, ...... in diretta dagli Studi 'Fabrizio Frizzi' di, andrà in onda la 26puntata dell'edizione 2022/..., altro cantante applauditissimo a 'Sanremo 2023', si esibirà con la sua "Tango", certificata ...... in diretta dagli Studi 'Fabrizio Frizzi' di, andrà in onda la 26puntata dell'edizione 2022/... Infine,, altro cantante applauditissimo a 'Sanremo 2023', si esibirà con la sua "Tango", ...

Roma, Tananai in Via del Corso duetta con una giovane cantante sulle note di ‘Tango’ Il Corriere della Città

Virginia Mungioli è una cantante, chitarrista e busker che si è ritrovata a sorpresa a duettare a Roma con Tananai sulle note di Tango ...In queste ore Tananai si è fermato a cantare con un’artista di strada a Roma e ha intonato le note di Tango. In queste settimane a conquistare il pubblico è stato Tananai. Come sappiamo infatti dopo ...