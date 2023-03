Roma | TAC negativa per Pellegrini | torna a disposizione | ma con il caschetto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... roma_tifa_roma : RT @LorenzoPes_: ?? Questa mattina #Pellegrini ha svolto una tac di controllo. L'esito negativo degli esami gli permetterà di tornare ad all… - forzaroma : Pellegrini, tac negativa: contro la Real Sociedad giocherà con il caschetto #ASRoma - siamo_la_Roma : ?? #Pellegrini a disposizione per #RealSociedadRoma ?? Questa mattina ha svolto una tac di controllo ?? L'esito deg… - Fantacalcio : Roma, nuovi esami per Pellegrini: se negativo potrà allenarsi con caschetto - roZZZZZZZZo : RT @nadiafrancy: @ROMA_News Noi vogliamo verità e giustizia su sieri e gestione pandemia, guarda un po'! Tic Tac tic tac -

Lorenzo Pellegrini non lascia da sola la. Il numero 7 giallorosso si è sottoposto questa mattina ad unadi controllo dopo la ferita lacero contusa in zona fronto - parietale che ha riportato nella sfida di giovedì scorso contro la ...Laha dato esito negativo e potrà allenarsi e giocare con un casco protettivo. Guiderà laa San Sebastian . I giallorossi si giocano la qualificazione ai quarti di finale di Europa LEague de ...Pellegrini svolgerà gli esami strumentali oggi, se ladarà esito negativo potrà tornare in ... Leggi i commenti News as: tutte le notizie 13 marzo 2023

Roma, Pellegrini ha fatto la tac: ecco la risposta Corriere dello Sport

L'esito negativo della tac darà la possibilità a Pellegrini, della Roma, di essere a disposizione contro la Real Sociedad ...Lorenzo Pellegrini non lascia da sola la Roma. Il numero 7 giallorosso si è sottoposto questa mattina ad una tac di controllo dopo la ferita ...