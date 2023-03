Roma, stanziato 1 milione di euro per il Municipio X: servirà per la messa in sicurezza del territorio (Di lunedì 13 marzo 2023) Roma. Oggi, 13 marzo, si è tenuta nell’Aula Massimo di Somma del Municipio Roma X, la conferenza stampa “Censimento e monitoraggio ponti. Dall’emergenza alla programmazione” per presentare alla cittadinanza l’avvio del censimento e le linee guida di intervento generali. Ecco il dettaglio nel comunicato ufficiale trasmesso nell’ultima ora. Vetri rotti, fanali e catalizzatori rubati: razzia di auto nella notte al Nuovo Salario: ‘Situazione fuori controllo’ (FOTO) stanziato 1 milione di euro per censimento e monitoraggio ponti e viadotti Mario Falconi, il presidente del X Municipio ha detto: “Oggi annunciamo un importante investimento per il nostro territorio. Finalmente passiamo dalla gestione dell’emergenza alla programmazione degli interventi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 13 marzo 2023). Oggi, 13 marzo, si è tenuta nell’Aula Massimo di Somma delX, la conferenza stampa “Censimento e monitoraggio ponti. Dall’emergenza alla programmazione” per presentare alla cittadinanza l’avvio del censimento e le linee guida di intervento generali. Ecco il dettaglio nel comunicato ufficiale trasmesso nell’ultima ora. Vetri rotti, fanali e catalizzatori rubati: razzia di auto nella notte al Nuovo Salario: ‘Situazione fuori controllo’ (FOTO)diper censimento e monitoraggio ponti e viadotti Mario Falconi, il presidente del Xha detto: “Oggi annunciamo un importante investimento per il nostro. Finalmente passiamo dalla gestione dell’emergenza alla programmazione degli interventi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Roma, stanziato 1 milione di euro per il Municipio X: servirà per la messa in sicurezza del territorio - maxsan69 : @20_Carmen_04 @gualtierieurope @gualtierieurope ECCO CHI DIFENDE IL SINDACO DI ROMA…HA ANCHE STANZIATO I SOLDI PER… - aldo_rovi : IL COMUNE DI ROMA HA STANZIATO 3,6 MILIONI DI EURO PER RIPULIRE 127 AREE VERDI PER FAR GIOCARE E...… - Damianodanny1 : GUALTIERI MIGLIORE AMICO DEI CANI COMUNE DI ROMA STANZIATO 3,6 MIL EURO X RIPULIRE 127 AREE DOVE FAR GIOCARE I… -