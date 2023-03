Roma, si lancia sui binari mentre transita la metro A: è grave. Linea interrotta per due ore (Di lunedì 13 marzo 2023) metro A di Roma, ore 6:30 circa di lunedì 13 marzo 2023: un uomo tra i cinquanta e i sessant’anni si è lanciato sui binari della stazione Cipro in direzione Battistini. Avrebbe riportato – secondo quanto riporta Il Messaggero – diverse ferite durante l’impatto con il treno in transito. I primi soccorritori hanno trasportato l’uomo sulla banchina tentando di rianimarlo: al momento versa in gravi condizioni. Sotto choc gli altri passeggeri: il servizio della metropolitana nel tratto tra Battistini e Ottaviano è stato interrotto per un paio d’ore in entrambe le direzioni. Sul posto si sono recati i Carabinieri della Compagnia di Roma San Pietro e gli operatori del 118, oltre ai Vigili del Fuoco. Alle 9:30 un post su Twitter dell’account InfoAtac ha comunicato il ripristino del servizio: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023)A di, ore 6:30 circa di lunedì 13 marzo 2023: un uomo tra i cinquanta e i sessant’anni si èto suidella stazione Cipro in direzione Battistini. Avrebbe riportato – secondo quanto riporta Il Messaggero – diverse ferite durante l’impatto con il treno in transito. I primi soccorritori hanno trasportato l’uomo sulla banchina tentando di rianimarlo: al momento versa in gravi condizioni. Sotto choc gli altri passeggeri: il servizio dellapolitana nel tratto tra Battistini e Ottaviano è stato interrotto per un paio d’ore in entrambe le direzioni. Sul posto si sono recati i Carabinieri della Compagnia diSan Pietro e gli operatori del 118, oltre ai Vigili del Fuoco. Alle 9:30 un post su Twitter dell’account InfoAtac ha comunicato il ripristino del servizio: ...

