(Di lunedì 13 marzo 2023) Il gip al termine dell'interrogatorio ha disposto il carcere per il 44enne reo confesso che ha freddato la vittima in auto dopo una lite per questoni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... popgiornale : A ottobre il 18enne Francesco Valdiserri è stato travolto da un'auto a Roma. La 24enne al volante aveva un tasso al… - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Chef ucciso a Roma, resta in carcere il killer. Movente omicidio legato a questioni di natura economica #ANSA https://t.… - Mary35999509 : RT @destranelcuore: Caso #Desirée, rinviati a giudizio i quattro #africani indagati #Sinistrati e #PDioti sono RESPONSABILI di questa matt… - AnsaRomaLazio : Chef ucciso a Roma, resta in carcere il killer. Movente omicidio legato a questioni di natura economica #ANSA - ilDifforme : La decisione del gip dopo l’interrogatorio del 43enne che venerdì ha ucciso il cuoco Emanuele Costanza dell’Osteria… -

Il gip al termine dell'interrogatorio ha disposto il carcere per il 44enne reo confesso che ha freddato la vittima in auto dopo una lite per questoni ..., 13 mar - Un brutaleha scosso la tranquillità di Grand Marais, cittadina di 1.340 anime nel cuore del Minnesota: Levi Axtell, 27enne padre di famiglia, è stato arrestato venerdì scorso ...Resta in carcere Fabio Giaccio, il 43enne di origini napoletane che venerdì aha ucciso con un colpo di arma da fuoco Emanuele Costanza, chef noto come Manuel Costa e ...43enne che dopo l'...

Roma, ucciso davanti al suo locale lo chef Manuel Costa. Il killer confessa: i sospetti sui debiti e il passato con la droga Open

Spesso era tra i clienti, anche perché lì lavorava come chef suo cugino, Manuel Costa, ucciso a colpi di pistola venerdì a Roma. Un legame importante quello tra Floriana Secondi e la vittima ...Roma, omicidio chef Manuela Costa: convalidato arresto di Fabio Giaccio Il gip al termine dell'interrogatorio ha disposto il carcere per il 44enne reo confesso che ha freddato la vittima in auto dopo ...