Roma | metro A interrotta tra Battistini e Ottaviano | un uomo si è lanciato sui binari | lo choc e il caos

(Di lunedì 13 marzo 2023) Ancora un blocco dellaA a. Undi 50 o 60 anni è in gravi condizioni nella stazioneCipro, sulla banchina in direzioneper le ferite riportate nell'impatto con il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlexBazzaro : Ora che Atac e il brillante Sindaco Gualtieri hanno combattuto il drammatico razzismo negli annunci della metro di… - mannocchia : Metro A, Roma, ora: dagli altoparlanti dei vagoni, la voce dice “Attenti agli zingari, attenti agli zingari”. Poi t… - repubblica : 'Attenti agli zingari', l'annuncio shock sulla metro A di Roma. Atac: 'Individuato l'autore, prenderemo provvedimen… - ricardus : @blusewillis2 possiamo farlo anche in metro a roma? - ErikaNesci : Ma quindi ora la metro A non è attiva nemmeno di giorno? Non ho più parole #roma #atac -

Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia diSan Pietro. Intervenuti 118 e Vigili del Fuoco. La linea dellaA capitolina è stata interrotta lungo la tratta che unisce Cipro e il ...Ancora un blocco dellaA a. Un uomo di 50 o 60 anni è in gravi condizioni nella stazioneCipro, sulla banchina in direzione Battistini per le ferite riportate nell'impatto con il treno in transito. Secondo ...Ma l'esponente dem, prima consigliera transgender, ora difende la privacy delle borseggiatrici: prima di partire per l'assemblea aha contestato: "Quest'abitudine di filmare persone sorprese a ...

Metro A: si lancia sui binari e viene investito da un treno RomaToday

Ancora un blocco della metro A a Roma. Un uomo di 50 o 60 anni è in gravi condizioni nella stazione Metro Cipro, sulla banchina in direzione Battistini per le ferite ...Dramma a Roma. Una persona di età compresa tra 50 e 60 anni si è gettata sui binari della metropolitana al passaggio del treno. Il ...