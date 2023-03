Roma | l'archistar Fuksas | 'Kumbulla non ha cervello Mourinho? Più leader la Schlein'

(Di lunedì 13 marzo 2023) "non ha il, poveraccio, è la seconda volta che dà un calcio come ha fatto ieri. Bisogna tenerlo fuori e...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : L'archistar #Fuskas cuore #Roma va all'attacco: '#Kumbulla è un poveraccio senza cervello' - cmdotcom : #Roma, l'archistar Fuskas: 'Kumbulla non ha cervello. Mourinho? Più leader la Schlein' -

... è l'Massimiliano Fuksas, grande tifoso romanista. Lei è romanista doc e apertamente schierato a sinistra: come leadership preferisce il tecnico dellaMourinho oppure Elly Schlein '...Il famosissimoMassimiliano Fuksas ha parlato della sua squadra del cuore, la, nella trasmissione Un Giorno da Pecora in cui è stato ospite. Fuksas ha puntato il dito contro Kumbulla , protagonista in ...... un visionario, che ha lanciato i migliori progetti per. Non so cosa succederà ora con questo sindaco dormiglione, è uno 'Sleepy Gualtieri'". Lo dice a Un Giorno da Pecora, l'...

Roma, l'archistar Fuskas: 'Kumbulla non ha cervello. Mourinho Più ... Calciomercato.com

L'espulsione di Kumbulla alla fine del primo tempo di Roma-Sassuolo ha quasi fermato la città. Tifosi, illustri e non, hanno discusso sull'importanza di quel calcio a Berardi e ...Da aprile comincerà la demolizione dei 26 edifici attualmente esistenti nell’area delle ex casermette Capozzi e Milano, dove sorgerà il parco della giustizia di ...