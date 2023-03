Roma, Kumbulla ti demolisce. I giallorossi sono un’altalena (Di lunedì 13 marzo 2023) È incredibile come una squadra possa alternare momenti importanti con risultati davvero clamorosi. Quest’anno la Roma è l’esempio perfetto dell’incostanza, di un continuo sali e scendi senza arrivare davvero a comprendere il moto. Pare infatti che gli uomini di Mourinho siamo saliti su un’altalena, della quale non si riesce ancora a vedere quale sarà il momento più alto ne quello più basso. Dopo l’importantissima vittoria ottenuta contro la Juventus e la successiva presa di forza in Europa League con il Real Sociedad, i tifosi giallorossi erano sicuri che la Magica avrebbe finalmente preso il volo fino alle battute finali di questa stagione. Una squadra certo non armonica o con un gioco definitivo, ma che fa delle sue unicità la sua arma principale. Kumbulla ieri sera ha invece spazzato via questo pensiero in un ... Leggi su zon (Di lunedì 13 marzo 2023) È incredibile come una squadra possa alternare momenti importanti con risultati davvero clamorosi. Quest’anno laè l’esempio perfetto dell’incostanza, di un continuo sali e scendi senza arrivare davvero a comprendere il moto. Pare infatti che gli uomini di Mourinho siamo saliti su, della quale non si riesce ancora a vedere quale sarà il momento più alto ne quello più basso. Dopo l’importantissima vittoria ottenuta contro la Juventus e la successiva presa di forza in Europa League con il Real Sociedad, i tifosierano sicuri che la Magica avrebbe finalmente preso il volo fino alle battute finali di questa stagione. Una squadra certo non armonica o con un gioco definitivo, ma che fa delle sue unicità la sua arma principale.ieri sera ha invece spazzato via questo pensiero in un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : ALL'OLIMPICO SUCCEDE DI TUTTO ?? Un grande Sassuolo batte la Roma (in 10 dopo l'espulsione di Kumbulla a fine primo… - pisto_gol : La #Roma che perde per la 2^ volta su 20 partite contro il #Sassuolo non è solo figlia della follia di #Kumbulla ch… - Squawka_Live : ? 13' Roma 0-1 Sassuolo ? 18' Roma 0-2 Sassuolo ? 26' Roma 1-2 Sassuolo ? 45+3' Kumbulla sent off ? 45+4' Roma 1-3… - stra_roma : Kumbulla salta il derby - __vndrev__ : RT @Vicidominus: Mi fanno schiattare i romanisti. Mancini fa il camorrista in campo: Come gasiiiii Mancio ???????????? Kumbulla fa una stupid… -