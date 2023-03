Roma in tilt per il dramma sui binari: uomo si lancia sotto un treno a Cipro (Di lunedì 13 marzo 2023) dramma a Roma. Una persona di età compresa tra 50 e 60 anni si è gettata sui binari della metropolitana al passaggio del treno. Il tutto è avvenuto questa mattina alle 6.30, alla fermata metro Cipro - in direzione Battistini -, sulla linea A. La persona sarebbe ancora viva dopo il tentativo di suicidio. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Roma San Pietro. Intervenuti 118 e Vigili del Fuoco. La linea della metro A capitolina è stata interrotta lungo la tratta che unisce Cipro e il capolinea Battistini, con conseguenti disagi per i cittadini che dovevano andare a lavoro. Leggi su iltempo (Di lunedì 13 marzo 2023). Una persona di età compresa tra 50 e 60 anni si è gettata suidella metropolitana al passaggio del. Il tutto è avvenuto questa mattina alle 6.30, alla fermata metro- in direzione Battistini -, sulla linea A. La persona sarebbe ancora viva dopo il tentativo di suicidio. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia diSan Pietro. Intervenuti 118 e Vigili del Fuoco. La linea della metro A capitolina è stata interrotta lungo la tratta che uniscee il capolinea Battistini, con conseguenti disagi per i cittadini che dovevano andare a lavoro.

