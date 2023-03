Roma furiosa per l’errore di Fabbri, mezz’ora di confronto staff-calciatori nello spogliatoio (Messaggero) (Di lunedì 13 marzo 2023) Tiene banco, sui quotidiani, l’arbitraggio di Fabbri in Roma-Sassuolo. Il direttore di gara ha espulso Kumbulla per il calcio di reazione a Berardi, che a sua volta aveva provocato il calciatore giallorosso ma che non ha ricevuto alcuna sanzione. Il Messaggero commenta l’episodio e soprattutto racconta la rabbia della Roma. “l’arbitro di Ravenna la fa grossa”. “quel che resta nella mente è l’errore di Fabbri, grossolano come quello di Kumbulla, che in pochi giorni passa da eroe per il gol in Europa a protagonista perdente, per il calcione a Berardi, per il conseguente rigore concesso al Sassuolo e per aver lasciato la Roma in dieci. L’albanese è colpevole ma l’azzurro è in concorso di colpa: Marashreagisce al calcio di Berardi, che Fabbri nelle ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 13 marzo 2023) Tiene banco, sui quotidiani, l’arbitraggio diin-Sassuolo. Il direttore di gara ha espulso Kumbulla per il calcio di reazione a Berardi, che a sua volta aveva provocato il calciatore giallorosso ma che non ha ricevuto alcuna sanzione. Ilcommenta l’episodio e soprattutto racconta la rabbia della. “l’arbitro di Ravenna la fa grossa”. “quel che resta nella mente èdi, grossolano come quello di Kumbulla, che in pochi giorni passa da eroe per il gol in Europa a protagonista perdente, per il calcione a Berardi, per il conseguente rigore concesso al Sassuolo e per aver lasciato lain dieci. L’albanese è colpevole ma l’azzurro è in concorso di colpa: Marashreagisce al calcio di Berardi, chenelle ...

