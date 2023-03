Roma: esami ok per Pellegrini, tornerà contro la Real Sociedad ma con il caschetto protettivo (Di lunedì 13 marzo 2023) Questa mattina Lorenzo Pellegrini si è sottoposto a nuovi accertamenti con la tac che ha dato esito negativo dopo i 30 punti di sutura alla testa che era stato costretto a mettere per uno scontro di gioco durante la partita con la Real Sociedad. Il capitano giallorosso potrà tornare ad allenarsi e punta la convocazione per la gara di ritorno di giovedì contro gli spagnoli. Se dovesse essere schierato titolare dovrà indossare il caschetto protettivo per eventuali colpi alla testa. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 13 marzo 2023) Questa mattina Lorenzosi è sottoposto a nuovi accertamenti con la tac che ha dato esito negativo dopo i 30 punti di sutura alla testa che era stato costretto a mettere per uno sdi gioco durante la partita con la. Il capitano giallorosso potrà tornare ad allenarsi e punta la convocazione per la gara di ritorno di giovedìgli spagnoli. Se dovesse essere schierato titolare dovrà indossare ilper eventuali colpi alla testa. SportFace.

