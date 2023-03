Roma, dopo anni torna a casa l’antica croce astile trafugata dalla basilica di San Marco (Di lunedì 13 marzo 2023) Roma – Nella basilica di San Marco Evangelista al Campidoglio a Roma sarà restituita oggi al parroco, mons. Renzo Giuliano, dal comandante del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale (Tpc) di Genova, maggiore Alessandro Caprio, una croce astile in lamina di ottone sbalzato e argentato su anima lignea con sacra reliquia della croce di Gesù Cristo, trafugata in epoca antecedente all’anno 2005 dalla basilica San Marco Evangelista al Campidoglio a Roma. Alla cerimonia di restituzione sarà presente anche il cardinale Angelo De Donatis, vicario generale del papa per la Diocesi di Roma. L’indagine dei carabinieri, coordinati in una prima fase dalla ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 13 marzo 2023)– Nelladi SanEvangelista al Campidoglio asarà restituita oggi al parroco, mons. Renzo Giuliano, dal comandante del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale (Tpc) di Genova, maggiore Alessandro Caprio, unain lamina di ottone sbalzato e argentato su anima lignea con sacra reliquia delladi Gesù Cristo,in epoca antecedente all’anno 2005SanEvangelista al Campidoglio a. Alla cerimonia di restituzione sarà presente anche il cardinale Angelo De Donatis, vicario generale del papa per la Diocesi di. L’indagine dei carabinieri, coordinati in una prima fase...

