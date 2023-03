Roma | colpi di pistola presso un benzinaio | ucciso un uomo di 51 anni

(Di lunedì 13 marzo 2023) Undi 51è morto dopo essere statoto da diversidi, mentre si trovava a unin via dei Ciceri, all'incrocio con via degli Angeli, nella periferiana di Torpignattara. Gli aggressori sono fuggiti. Sul posto è arrivata la Polizia e le indagini sono in corso.

Un uomo di 51 anni , italiano, è rimasto ucciso dopo essere stato colpito da varid'arma da fuoco, di cui alcuni al torace. L'agguato intorno alle 19.30 in una pompa di benzina in via dei Ciceri, a Torpignattara. Sul posto gli agenti della Squadra Mobile. +++NEWS IN ...Dopo l'interrogatorio di convalida e garanzia resta in carcere Fabio Giaccio, l'uomo di 43 anniche venerdi' aha ucciso adi arma da fuoco Emanuele Costanza, chef noto come Manuel Costa e responsabile del locale 'Osteria degli Artisti'. Giaccio, dopo il delitto, e' andato dalla polizia ed ha ..., 13 mar - Un brutale omicidio ha scosso la tranquillità di Grand Marais, cittadina di 1.340 ... 27enne padre di famiglia, è stato arrestato venerdì scorso per aver massacrato con 20di pala ...

Omicidio a Roma. Intorno alle 19.30, un italiano del '72 é deceduto dopo essere stato attinto da vari colpi d'arma da fuoco, di cui alcuni al torace, in una pompa di benzina in via dei Ciceri. Indagin ...